В мире

На МКС отправят 3D-биопринтер для выращивания тканей и органов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Аппаратура для выращивания человеческих тканей готова к отправке на МКС осенью, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Аппаратуру для проведения первого российского коммерческого эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер", подготовка которого осуществляется в тесном сотрудничестве со специалистами "Роскосмоса", РКК "Энергия" и ЦНИИмаш, планируется отправить на МКС осенью этого года", - говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, 3D-биопринтер создан для выращивания тканей, а впоследствии и органов. Он также может быть использован для изучения влияния факторов космического пространства на живые объекты при дальних полетах: выращенные в космосе из настоящих клеток образцы кожи, внутренние органы.

"Нашей задачей было оценить техническую реализуемость данного эксперимента, обеспечить контроль над подготовкой необходимой аппаратуры - самого принтера и кювет для биоматериала - к условиям доставки на орбиту и полученных результатов - обратно", - приводятся в сообщении слова замруководителя научно-технического центра РКК "Энергия" Дмитрия Сурина.

"Помимо этого специалисты РКК "Энергия" организовали весь комплекс необходимых сертификационных процедур для такого рода оборудования в соответствии с действующими на МКС международными правилами по безопасности", - сказал Сурин.

В дальнейшем биопринтер может использоваться как заявителями эксперимента, так и сторонними научными коллективами. Его назначенный срок службы - пять лет. Внутри прибора установлены камеры GoPro, с помощью которых можно наблюдать за ходом эксперимента, отметили в пресс-службе.

"В перспективе эта методика может применяться для создания органов из доставленных на орбиту биоматериалов конкретных пациентов. У такого способа сразу два очевидных преимущества: не надо ждать, когда появится подходящий для пересадки донорский орган, и автоматически решается вопрос приживаемости. Еще одно возможное применение биопринтера - выращивание белковой пищи, например космического "фарша", который будет продолжать расти по мере его употребления", - добавили в "Роскосмосе".

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