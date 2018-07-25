Следующие слушания по делу Бутиной в суде США пройдут 10 сентября

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Следующее судебное заседание по делу гражданки РФ Марии Бутиной, арестованной в США по подозрению в "конспиративной деятельности" в пользу России, состоится 10 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

На слушаниях, состоявшихся в среду в суде Вашингтона, судья предупредила сторону защиты, что предоставление СМИ комментариев может помешать беспристрастному рассмотрению дела.

Кроме того, по данным Bloomberg, сторона защиты теперь планирует добиваться освобождения Бутиной из-под стражи в ожидании дальнейшего разбирательства по ее делу.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Бутина отрицает предъявленные ей обвинения. Сотрудники посольства России в Вашингтоне, которые посещали состоявшееся в Колумбии заседание окружного суда по делу Бутиной, заявили, что ей грозит до 15 лет тюрьмы.