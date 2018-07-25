США не отменят связанные с Крымом антироссийские санкции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Вашингтон намерен оставить в силе антироссийские санкции, пока Россия не возвратит Украине присоединенный ранее Крым.

"Отмены санкций, связанных с присоединением Россией Крыма, не произойдет до тех пор, пока Россия не возвратит Крымский полуостров", - сказал Помпео, выступая на слушаниях в сенате США. "США не признают и не будут признавать аннексию Крыма. Мы едины с нашими союзниками и партнерами, а также международным сообществом по вопросу Украины и ее территориальной неприкосновенности", - добавил госсекретарь США.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил администрацию президента США за это заявление и выразил надежду, что оно "избавит Кремль от имперских иллюзий".

Россия присоединила Крым и Севастополь по итогам референдума 16 марта 2014 года, когда большинство проголосовавших высказались за выход из состава Украины и вхождение в состав России на правах субъектов федерации. Это вызвало ответную реакцию западных стран. США и Евросоюз ввели экономические санкции, "Большая восьмерка" исключила Россию из своего состава.