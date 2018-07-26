Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Боевики ИГ (запрещенная в РФ группировка) обстреляли территорию Израиля и были уничтожены израильской авиацией и артиллерией, сообщили в Минобороны РФ.

"25 июля около 21:30 мск боевики террористической группировки ИГ, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара (провинция Эль Кунейтра)", - завили в Минобороны РФ.

"Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГ и ракетные установки были оперативно уничтожены", - подчеркнули в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов.