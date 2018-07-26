Россия свернула работу над письмом председателя СБ ООН генсеку организации из-за позиции США

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российское постпредство при ООН было вынуждено прекратить работу над письмом генеральному секретарю всемирной организации по вопросам ближневосточного урегулирования (БВУ) из-за поправок, внесенных США, сообщила дипмиссия РФ.

"К сожалению, делегация США вышла с поправками, которые сняли все отсылки на согласованную базу урегулирования, как и многие другие важные положения. Не видя возможности выхода на компромисс по тексту письма, мы были вынуждены свернуть над ним работу", - говорится в заявлении постпредства, поступившем в "Интерфакс".

В нем поясняется, что генсек ООН готовит годовой доклад об усилиях, предпринятых организацией для урегулирования на Ближнем Востоке, и традиционно запрашивает мнение Совета Безопасности.

"Эти запросы генсекретаря ранее оставались без ответа, так как реакция СБ формируется консенсусом, которого в отношении палестинской проблематики достичь не удается", - заявило российское представительство.

Оно отметило, что в текущем году "с учетом тревожного развития на оккупированных палестинских территориях" российской делегацией было принято решение инициировать ответ на такой запрос, и российская инициатива получила поддержку большинства членов СБ, включая кувейтских, боливийских и китайских партнеров.

В заявлении подчеркивается: "Убеждены, что любая ревизия международно-правовой основы БВУ грозит омрачить перспективы разрешения палестино-израильского конфликта и осложнить достижение всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке".

"Несмотря на это, Россия продолжит, в том числе в рамках "квартета" международных посредников по БВУ, усилия, направленные на достижение справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на известной международно признанной основе", - говорится в документе.