В Японии казнены еще шесть террористов из секты "Аум Синрикё"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Еще шесть членов японской экстремистской религиозной секты "Аум Синрикё" (запрещено в России) казнены в четверг утром, сообщили местные СМИ.

Официальной информации властей и приведение в исполнение ранее вынесенных смертных приговоров не поступало.

В начале июля 2018 года были казнены главарь секты Сёко Асахара и несколько руководителей организации, в том числе Киёхидэ Хаякава, который выполнял в секте роль военного министра, а также Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ.

Все приговоры были приведены в исполнение через повешение.

В марте 1995 года сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч.