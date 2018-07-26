Что случилось этой ночью: четверг, 26 июля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского задержали по делу о мошенничестве вместе с руководителем дирекции правового обеспечения Екатериной Аверьяновой.

- "Мосметрострой" начал изучать варианты постройки тоннеля рядом с Севастополем, чтобы разгрузить автомобильные дороги. После открытия Крымского моста город стал страдать от пробок.

- Россия больше не работает над письмом генсеку ООН по вопросам ближневосточного урегулирования. Российское постпредство сослалось на поправки, которые предлагают США.

- Очередные террористы из секты "Аум Синрикё" казнены в Японии.