Трамп и Юнкер договорились работать над ликвидацией пошлин

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на переговорах с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером договорился работать над ликвидацией пошлин и субсидий, что позволит решить споры в сфере торговли.

"Мы договорились работать над достижением нулевых пошлин и нулевых субсидий по промышленным товарам, не имеющим отношения к автомобилям", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп отметил, что благодаря переговорам наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.

Кроме того, по словам президента США, Европа согласилась покупать у Америки "много соевых бобов" и увеличить импорт американского сжиженного природного газа (СПГ).

"Это очень важный день для свободной и честной торговли", - подытожил Трамп.

К.Юнкер подчеркнул, что "прибыл в США с целью добиться соглашения за один день, и так оно и вышло".

Основной целью визита главы Еврокомиссии было обсуждение с Трампом спорных торговых вопросов ЕС и США. Американский президент в преддверии переговоров неоднократно заявлял, что Европа торгует с США на невыгодных для Вашингтона условиях.