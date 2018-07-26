Израиль перехватил одну из девяти ракет из сектора Газа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в четверг заявила о перехвате одной ракеты из девяти, запущенных из сектора Газа по израильской территории на юге, сообщает агентство Associated Press.

Остальные восемь ракет упали в безлюдной местности.

При запуске ракет в ночь на четверг в Израиле сработала сирена, предупреждающая о ракетной атаке.

Ракетная атака со стороны палестинского движения ХАМАС стала ответом на израильские удары по сектору Газа, которые в свою очередь последовали после снайперской стрельбы по израильским военнослужащим вблизи границы с сектором Газа. Тогда пострадал один израильский военный.

Ответный удар израильтян привел к гибели трех палестинцев.

Конфликт между израильтянами и палестинцами обострился в конце марта 2018 года. В ходе регулярных столкновений и протестов с 30 марта на границе сектора Газа с Израилем погибли более 130 палестинцев.