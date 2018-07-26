Более сотни мигрантов пострадали при попытке прорваться из Марокко в испанскую Сеуту

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Почти 600 мигрантов в четверг попытались проникнуть в испанский анклав Сеуту с территории Марокко, сообщает Испанский Красный крест.

Из 592 человек, пытавшихся преодолеть ров и шестиметровый заградительный защитный вал с колючей проволокой, 132 человека пострадали, 11 мигрантов госпитализированы. Сообщается, что 22 сотрудника полиции также получили ранения и травмы, четверо доставлены в больницу.

Незаконно проживающие в Марокко граждане центральноафриканских стран регулярно пытаются преодолеть ограждения и попасть в Сеуту и Мелилью - на испанские территории, расположенные на границе с Марокко.

Международная организация по делам миграции отмечает, что всего в Испанию с начала года прибыли 22,7 тыс. мигрантов, что в три раза превышает число принятых Мадридом нелегалов в первом полугодии 2017 года.