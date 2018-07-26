Шведские пожарные попросили помощи у НАТО

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство Швеции позволило экстренным службам страны, занимающимся ликвидацией бушующих там природных пожаров, обратиться за помощью к членам НАТО, передает в четверг Радио Швеции.

В сообщении приводятся слова представителя экстренной службы страны Эммы Нордвалл о том, Швеция уже приняла предложение одного из членов НАТО - Турции - предоставить для помощи в тушении огня пожарный самолет.

В четверг на брифинге Нордвалл сообщила, что "пожарным удалось блокировать крупные пожары и предотвратить их распространение".

Радио Швеции напоминает, что два самых крупных пожара, бушующих в Швеции на данный момент, охватили территории в ленах (округах) Евлеборг и Даларна в центральной части страны.

Ранее сообщалось, что европейские страны направили более 240 пожарных в Швецию, чтобы помочь местным экстренным службам в тушении лесных пожаров. В частности, Польша отправила 139 человек, а Франция, Германия и Дания - свыше 100 пожарных. Кроме этого, Италия, Франция и Португалия выделили для Швеции пожарные самолеты, а Норвегия, Германия и Литва - вертолеты.

На прошлой неделе шведские власти обратились к руководству стран Евросоюза с просьбой оказать помощь в борьбе со стихией.

Лесные пожары распространились по Швеции из-за чрезвычайно сухой и жаркой погоды. На значительной части шведской территории температура достигает 30 градусов, а объемы осадков при этом аномально низкие. Ранее на этой неделе сообщалось, что в Швеции было зафиксировано до 50 очагов пожаров.