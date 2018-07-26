Лидеры БРИКС в Йоханнесбурге приняли декларацию по итогам работы за 10 лет

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в четверг приняли Йоханнесбургскую декларацию.

Документ подводит итоги работы БРИКС за десять лет и отражает консолидированные подходы стран, входящих в объединение, к ключевым международным проблемам и вопросам дальнейшего развития БРИКС на перспективу, передает корреспондент "Интерфакса".

В документе говорится, что страны БРИКС выступают за проведение независимых и прозрачных расследований всех предполагаемых инцидентов использования химического оружия в Сирии. Подчеркивается важность единства в борьбе с террористическими организациями в Сирии при полном соблюдении соответствующих резолюций СБ ООН.

Кроме того, страны БРИКС призвали все вовлеченные стороны полностью выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Лидеры страны БРИКС также призвали другие страны отказывать в предоставлении убежища коррупционерам.

Президент РФ Владимир Путин 26-27 июля в Йоханнесбург принимает участие участие в саммите БРИКС.