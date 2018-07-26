На Шри-Ланке нашли украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полиция Дубая обнаружила редкий голубой алмаз, украденный из хранилища одной из компаний и отправленный в коробке с обувью на Шри-Ланку, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Оценочная стоимость камня составляет $20 млн.
#اخبار | #شرطة_دبي تستعيد ماسة بقيمة 20 مليون دولار— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) July 25, 2018
التفاصيل:
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#نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني #أمنكم_سعادتنا pic.twitter.com/NYpFVWIlAz
Полиция выявила грабителя, проведя более ста допросов и просмотрев тысячи часов съемок камер наблюдения.
Полиция уточнила, что подозреваемый задержан в пределах ОАЭ, не указав подробностей. Также пока не сообщается, как полиция эмиратов смогла найти алмаз на Шри-Ланке.