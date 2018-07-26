МИД РФ заявил протест госдепу США в связи с давлением на Марию Бутину

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел РФ заявило протест госдепартаменту США в связи с арестом россиянки Марии Бутиной, на нее оказывается жесточайшее психологическое давление, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Госдепартаменту США заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против (Марии Бутиной) действиями, включая жесточайшее психологическое давление", - сказал он на брифинге.

По словам Кожина, "соштопанное ФБР обвинение против Марии Бутиной построено на вырванных из контекста выдержках из ее личной переписки в соцсетях".

Он напомнил, что сотрудники российского посольства в США посетили Бутину в тюрьме, присутствовали на судебных заседаниях по определению меры пресечения и прочим процедурным вопросам, в том числе и накануне.

Говоря о психологическом давлении, оказываемом на арестованную в США россиянку, он привел в качестве примера восьмичасовой обыск при аресте, "когда ворвавшиеся в арендованную квартиру агенты ФБР, вооруженные автоматами, в буквальном смысле ломали мебель, перетряхивали и даже рвали вещи, вскрывали полы и стены". По словам Кожина, при этом ничего предосудительного найдено не было.

Он заявил, что Бутина - политическая заключенная. "Определенные политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про российское вмешательство в американские выборы, и на волне кампании очернения нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу, фактически только из-за своего происхождения", - сказал он.

"Что это, как не настоящая охота на ведьм?" - задался вопросом Кожин. Он отметил, что в связи с действиями американских властей возникают опасения, что такая охота может быть направлена против любого гражданина РФ, оказавшегося в США. "Требуем от властей США незамедлительно прекратить произвол и освободить Марию Бутину. Ее арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит она - политическая заключенная", - подчеркнул он.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".