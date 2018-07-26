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Экс-президент Армении Кочарян обвинен в свержении конституционного строя в 2008 году

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных сведений в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Кочаряна", - сообщает Специальная следственная служба Армении.

В четверг Кочарян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров пришли на допрос в Специальную следственную службу по делу о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года в Ереване после президентских выборов. В Специальной следственной службе сообщали ранее, что Кочарян и Хачатуров вызваны на допрос в качестве свидетелей.

В 2008 году Хачатуров занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении.

Ранее Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении бывшего министра обороны республики Микаела Арутюняна в "свержении конституционного строя" в марте 2008 года и объявила его в розыск.

Уголовное дело возбуждено по статье "свержение конституционного строя" в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года. Данное уголовное дело присоединено к уже расследуемому делу о событиях 1 и 2 марта 2008 года в Ереване.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестовавшие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.

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Теги: Армения, Роберт Кочарян
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