Юлия Скрипаль позвонила родственникам в Россию

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Родственница Скрипалей Виктория заявила, что пострадавший от отравления бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль пообещал позвонить матери, когда снимут трахеостому, то есть трубку, помещаемую в трахею.

"В день рождения моей бабушки (матери Сергея Скрипаля - ИФ) и мой день рождения позвонила Юлия и сказала, что хочет поздравить. Состоялся полноценный разговор. Поздравила бабушку и отметила, что отец не может разговаривать, потому что у него еще установлена трахеостома. Ее снимут через три дня, и он сам позвонит, а сейчас он сильно хрипит и его будет не слышно", - заявила Виктория Скрипаль в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В настоящее время оба выписаны из больницы.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химоружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.