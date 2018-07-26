СМИ сообщили о связях Марии Бутиной с наследником семьи Рокфеллеров

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в конспиративной деятельности, ранее пользовалась помощью наследника семьи миллиардеров Рокфеллеров - Джорджа О'Нила, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

По данным агентства, в судебных документах сказано, что Бутина обсуждала с американцами идею проведения так называемых "дружеских ужинов", посредством которых было бы возможно свести вместе российских представителей и американцев, активно участвующих в политической жизни.

"Мистер О'Нил, наследник семьи Рокфеллеров, который не скрывал своих убеждений о необходимости поддержания более тесных связей с Россией, взял на себя организацию такого мероприятия", - говорится в сообщении Bloomberg.

Сама Бутина тогда сообщила О'Нилу, что в российском руководстве одобряют "создание такого канала связи".

В апреле 2017 года О'Нил подтвердил, что спонсировал проведение того "дружеского ужина". "Несколько месяцев назад я организовал ужин на Кэпитолл-Хилл, который свел нескольких бывших и нынешних российских чиновников с рядом виднейших республиканцев и консерваторов, в том числе с двумя конгрессменами...", - приводит Bloomberg его слова.

Агентство подчеркивает, что данные о контактах россиянки с О'Нилом "расширили понимание тех усилий, которые Бутина прилагала на территории США". Сам О'Нил известен своими взглядами на отношения Вашингтона и России: в частности, он считает, что Москва могла бы стать конструктивным партнером США.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Представители посольства России уже посетили Бутину в тюрьме и планируют повторно пообщаться с ней в пятницу.