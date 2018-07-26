Путин и Си Цзиньпин встретились для неформальных переговоров в Йоханнесбурге

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу на полях саммита БРИКС в ЮАР.

Китайский лидер вечером приехал в резиденцию, где остановились В.Путин и российская делегация - отель Four Seasons Westcliff в Йоханнесбурге.

Беседа Путина и Си Цзиньпина проходит в неформальном формате без представителей прессы.

Как сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, они пообщаются за обедом. Темами для обсуждения станут вопросы двустороннего сотрудничества стран по всем направлениям, а также подготовка участия Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме.