Спецпрокурор Мюллер заподозрил Трампа в препятствии следствию в твиттере

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер проверяет, не являются ли твиты президента США Дональда Трампа попыткой воспрепятствовать расследованию его предполагаемых связей с Россией, пишет в четверг The New York Times со ссылкой на трех неназванных собеседников.

По информации источников, Мюллер внимательно изучает твиты и заявления Трампа, которые касаются генпрокурора США Джеффа Сешнса и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Спецпрокурор должен ответить на вопрос, можно ли расценивать публикации в микроблоге президента как попытку оказать давление на свидетелей, а также высокопоставленных чиновников, от которых зависело расследование.

Комиссия спецпрокурора Мюллера ведет расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.