Путин пообещал сходить с Эрдоганом в ресторан, когда в Турции появится мясо из РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса.

Эрдоган в ходе общения с Путиным в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС, отметил, что отношения России и Турции развиваются положительно во всех направлениях. "Но, с другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц", - отметил турецкий лидер.

В свою очередь Путин напомнил ему о приглашении в ресторан. "Вы меня в ресторан обещали пригласить", - сказал он.

"Я приглашаю", - ответил ему Эрдоган.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", - ответил Путин.

"Я с большим удовольствием, буду ждать вас", - отреагировал Эрдоган.