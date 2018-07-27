В Конгрессе США снова потребовали от Трампа ввести против России санкции по "делу Скрипалей"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса республиканец Эдвард Ройс во второй раз обратился к президенту США с письмом, требуя ввести санкции против России в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В письме от 26 июля Ройс напомнил, что 15 марта он уже просил Трампа рассмотреть вопрос о введении санкций против России в рамках закона США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия. Как пишет конгрессмен, с тех пор прошло 93 дня; ответ президента должен был быть дан в течение 60 дней, однако этого не произошло.

"Вы уже указали в предыдущем заявлении, что Россия "весьма вероятно" несет ответственность за эти дерзкие нападения, а затем распорядились высылать десятки российских разведчиков из США", - напомнил также Ройс президенту США.

"После вашего определения, что Россия несет ответственность за отравления от 15 марта, будут введены обязательные санкции. Эти санкции будут действовать и со временем усиливаться до тех пор, пока Россия не предпримет шаги, которые включают в себя согласие на инспекции ООН и предоставление "надежных заверений", что она больше не будет использовать запрещенное химическое оружие", - заявил конгрессмен в письме.

Ройс попросил Трампа предоставить в комитет ответ на новое письмо не позднее 9 августа.