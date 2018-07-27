Третьим фигурантом дела об убийстве казахстанского фигуриста Тена оказалась девушка

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Третьим арестованным по уголовному делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена является девушка - Жанар Толыбаева, ей вменяют две статьи Уголовного кодекса, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда Алма-Аты в пятницу.

"25 июля судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Жанар Толыбаевой, проходящей по делу об убийстве Дениса Тена. Ей предъявлены обвинения по статье 434 (недонесение о преступлении) и 188 (кража) Уголовного кодекса республики", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов сообщил журналистам, что в деле об убийстве Тена появился третий подозреваемый. Называть фамилию третьего задержанного замгенпрокурора не стал, сообщив лишь, что тот арестован "за недонесение".

Как сообщалось, по подозрению в убийстве Тена ранее были арестованы 24-летний уроженей Жамбылской области Нуралы Киясов и 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов. Оба дали признательные показания.

19 июля Тен застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.