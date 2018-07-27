Адвокат Сторми Дэниэлс заявил, что деньги за молчание о связях с Трампом получили еще три женщины

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс, заявлявшей о связях с президентом США Дональдом Трампом, сообщил, что с этого момента представляет интересы еще трех женщин, которым якобы платили за молчание об интимных связях с Трампом.

Агентство АР сообщает, что юрист Майкл Авенатти, выступая в Голливуде, утверждал, что располагает доказательствами контактов этих женщин с Трампом до президентских выборов 2016 года.

Однако он не стал называть своих подзащитных, сославшись на запрет своих клиенток.

В то же время, по его словам, женщины, которыми связались с ним несколько месяцев назад, "получали деньги за молчание, перед выборами 2016 года".

Авенатти призвал Трампа и его экс-адвоката Майкла Коэна рассказать всю правду об этих связях.

"Им следует сейчас же обнародовать информацию для американского народа", - сказал Авенатти.

АР отмечает, что нынешний адвокат президента США Чарльз Хардер пока не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Обвинения в связях

Сторми Дэниелс (настоящее имя Стеффани Клиффорд) стала известна после того, как заявила об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Порноактриса рассказала, что в 2006 году у нее было свидание с Трампом в гостиничном номере. По ее словам, они вступили в интимную связь. Она отметила, что потом общалась с Трампом еще несколько лет. Американский президент отрицает связи с порноактрисой.

Ранее сообщалось, что Коэн в 2016 году тайно вел аудиозапись разговора о выплатах бывшей модели Playboy Карен Макдугал с Трампом, когда тот был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Трампом в 2006 году - уже после того, как он женился на Мелании в 2005 году. Позднее аудиозапись обнародовал американский телеканал CNN.

В свою очередь Трамп назвал "печальным" факт записи этого разговора на аудионоситель.