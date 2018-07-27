ФСИН проведет ревизию в колониях из-за сообщений о пытках заключенных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в рамках масштабной ревизии после пыток заключённого в ярославской колонии проверит все помещения исправительных учреждений на наличие видеорегистраторов, сообщил в четверг замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

"В связи с событиями в Ярославле ФСИН было принято распоряжение, которое предусматривает создание комиссии по ревизии всех помещений во всех колониях, и в том числе, на наличие предусмотренных в них инструкциями видеорегистраторов",- сказал Гальперин журналистам.

Он отметил, что это однако не означает, что все записи со средств видеорегистрации будут просматриваться во время проверки.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео пыток Евгения Макарова в ярославской колонии. На записи от прошлого июня 18 сотрудников колонии пытают заключенного, скованного наручниками. Публикация вызвала общественный резонанс. Расследованием занимается центральный аппарат СКР. Шесть сотрудников колонии арестованы, еще одному продлен срок задержания. После выхода публикации о Макарове стали появляться сообщения об избиениях и убийстве заключенных в других российских колониях - в частности, в Брянске.