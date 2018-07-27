Российские дипломаты помогли тулячке с сыном, которых в Египте удерживал отец ребенка

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и российское посольство смогли добиться возвращения из Египта в Россию жительницы Тульской области с младенцем, которую насильно удерживал в Каире предполагаемый отец ребенка с египетским гражданством.

"В апреле 2018 года жительница Тульской области Мария Э. выехала вместе со своим полугодовалым сыном в Каир к, предположительно, отцу ребенка, хотя официально брак между женщиной и мужчиной, гражданином Арабской Республики Египет, не зарегистрирован, и она является матерью-одиночкой", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного в пятницу.

История произошла в мае этого года, но подробности стали известны только сейчас. В пресс-службе пояснили, что в мае женщина и ребенок должны были вернуться в Россию, но их насильно удерживал отец мальчика, были жалобы на побои с его стороны. Кузнецова направила обращение в консульский департамент МИД России с просьбой о помощи, в результате к ситуации подключилось посольство РФ в Каире и обратилось в местные правоохранительные органы.

"В результате проведенного компетентными органами Египта расследования информация о наличии угрозы жизни и здоровью Марии Э. полностью подтвердилась", - подчеркнули в пресс-службе.

По материалам расследования египетская прокуратура 22 мая решила оставить ребенка с матерью, а 23 мая работники посольства помогли женщине с сыном вылететь на родину. Решение прокуратуры в пресс-службе уполномоченного назвали "беспрецедентным", поскольку обычно детей оставляют отцам-гражданам Египта.