Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля 2019 года

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Парламентские выборы в Молдавии состоятся 24 февраля 2019 года, такое решение парламент страны принял в пятницу на последнем пленарном заседании весенне-летней сессии.

Председатель парламента Андриан Канду сослался на 61 статью Конституции, согласно которой "выборы депутатов парламента проводятся не позднее трехмесячного срока после истечения срока полномочий".

"Последний день мандата текущего парламента заканчивается 30 ноября. Согласно расчетам, выборы могут пройти не позднее 28 февраля 2019 г., а предыдущее воскресенье от этой даты - 24 февраля. Поэтому коллеги из парламентского большинства предложили назначить выборы именно на 24 февраля", - отметил Канду.

Согласно избирательному законодательству Молдавии, выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, по которой 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 51 - от одномандатных избирательных округов в один тур.

Нынешний парламент соберется еще на осенне-зимнюю сессию, которая пройдет в сентябре-октябре. Полномочия парламента истекают 30 ноября.