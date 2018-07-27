В Киеве начался крестный ход по случаю 1030-летия крещения Руси

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В центре Киева начался крестный ход Украинской православной церкви, приуроченный ко Дню 1030-летия крещения Руси.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после молебна на Владимирской горке верующие организованной колонной двинулись через Европейскую площадь по улице Грушевского в направлении Киево-Печерской лавры.

Безопасность движения колонны обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, которые идут по обе стороны от нее.

В мероприятиях принимают участие сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко и Александр Вилкул, члены этой фракции Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин, Юрий Павленко, а также Владимир Литвин (внефракционный).

В центре Киева обстановка спокойная. Иногда участникам мероприятия становится плохо в плотном скоплении людей при высокой влажности и температуре воздуха, но сотрудники "скорой" оперативно реагируют на такие случаи и оказывают необходимую помощь.