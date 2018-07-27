Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращение останков американских солдат

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за содействие в возвращении останков американских солдат, погибших в Корейской войне.

"Останки американских военнослужащих скоро покинут Северную Корею и направятся в США. После стольких лет это будет великий момент для большого числа семей. Спасибо, Ким Чен Ын", - написал Трамп в пятницу в твиттере.

Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих, которые погибли в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Командующий военным контингентом США в Южной Корее генерал Винсент Брукс подтвердил, что самолет с останками 55 американских военнослужащих, погибших в Северной Корее во время Корейской войны 1950-1953 годов, прибыл на авиабазу Осана в Южной Корее.

Официальная церемония возвращения останков на родину состоится 1 августа, проинформировал Белый дом.

Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

Всего пропавшими без вести в годы Корейской войны числятся 5,3 тысячи американских солдат.