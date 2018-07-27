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В Армении заявили о создании в ЕАЭС новой структуры по расследованию авиапроисшествий

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза до конца текущего года согласуют решение о создании нового межгосударственного органа по расследованию авиапроисшествий, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Относительно вопроса о создании органа по расследованию авиационных происшествий хочу отметить, что, согласно экспертным оценкам, согласование данного вопроса может быть завершено в текущем году", - заявил Пашинян.

"В этой связи, как нам видится, важно определиться относительно того, чтобы исключить возможность дублирования функций вновь создаваемого органа с функциями Межгосударственного авиационного комитета", - подчеркнул он.

В начале июля источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может уже к осени утратить полномочия по расследованию авиакатастроф в России и других странах ЕАЭС, его место займет новое Межгосударственное бюро расследований.

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Теги: ЕАЭС

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