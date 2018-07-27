Путин назвал иранскую ядерную сделку инструментом сдерживания гонки вооружений

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является эффективным инструментом сдерживания гонки вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я считаю, что СВПД - эффективный инструмент сдерживания гонки вооружений и расползания оружия массового уничтожения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Он подчеркнул, что ситуация вокруг СВПД касается не только Ирана и США, но и многих других государств мира, в том числе всей Европы.

"Это предмет споров, предмет, может быть, переговоров... По телефону об этом обо всем не скажешь", - добавил российский президент, отвечая на вопрос о том, состоится ли следующий российско-американский саммит.