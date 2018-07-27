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В Белом доме ответили Москве на приглашение Трампа в РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп открыт для визита в Москву после получения официального приглашения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"Он (президент Трамп - ИФ) открыт для визита в Москву после получения официального приглашения", - заявила Сандерс.

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Она подтвердила, что "президент Трамп ждет визита президента Путина в Вашингтон после 1 января следующего года".

Президент РФ в пятницу отметил, что российская сторона готова пригласить Трампа в Москву. "Он (Дональд Трамп) имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", - сказал президент РФ.

После встречи двух лидеров в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, в Белом доме сообщили, что власти США пригласили Владимира Путина посетить Вашингтон осенью этого года, уточнив, что приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Однако 25 июля Болтон уточнил, что следующий саммит президентов США и РФ состоится не ранее 2019 года.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Путин

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