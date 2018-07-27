В Белом доме ответили Москве на приглашение Трампа в РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп открыт для визита в Москву после получения официального приглашения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"Он (президент Трамп - ИФ) открыт для визита в Москву после получения официального приглашения", - заявила Сандерс.

Она подтвердила, что "президент Трамп ждет визита президента Путина в Вашингтон после 1 января следующего года".

Президент РФ в пятницу отметил, что российская сторона готова пригласить Трампа в Москву. "Он (Дональд Трамп) имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", - сказал президент РФ.

После встречи двух лидеров в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, в Белом доме сообщили, что власти США пригласили Владимира Путина посетить Вашингтон осенью этого года, уточнив, что приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Однако 25 июля Болтон уточнил, что следующий саммит президентов США и РФ состоится не ранее 2019 года.