В Калифорнии из-за природных пожаров пострадали до восьми человек

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В результате природных пожаров на севере американского штата Калифорния, пострадали как минимум восемь человек, передает в пятницу агентство Associated Press.

Пострадавших доставили в больницу города Реддинг. Трое из них - пожарные.

Ранее сообщалось о двух погибших в Калифорнии - пожарном и водителе бульдозера.

Площадь пожара, по последним данным составляет 180 кв. км, он начался в понедельник. Пожар затронул округи Шаста и Кесвик и дошел до центра округа Шаста - города Реддинг, где проживают порядка 92 тыс. человек. Часть жителей города эвакуировали.