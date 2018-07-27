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Юнкер заявил, что именно Трамп настоял на поцелуе на переговорах в Вашингтоне

Председатель Еврокомиссии отметил, что приветственный поцелуй стал для него сюрпризом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что не был готов к тому, что президент США Дональд Трамп поцелует его в качестве приветствия на переговорах в Вашингтоне.

"Это (поцелуй с Трампом - ИФ) было для меня сюрпризом. Инициатива исходила не от меня, что противоречит моему обычному поведению", - сказал глава Еврокомиссии в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Я не знал, что в Овальном кабинете находился еще один фотограф. Атмосфера момента была передана хорошо. Но именно Трамп опубликовал эту фотографию, а не я", - подчеркнул он.

Ранее Трамп распространил в твиттере снимок со встречи с Юнкером, где они в качестве приветствия целуют друг друга в щеку.

"Очевидно, что Евросоюз, представленный Юнкером, и США, представленные мной, любят друг друга!", - говорится в сообщении американского лидера.

В среду президент США Трамп и глава Еврокомиссии Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин, чтобы решить существующие противоречия между сторонами.

Трамп заявил, что благодаря договоренностям наступает "новая эра" в отношениях между США и ЕС.

Ранее в этом году США ввели пошлины на европейские сталь и алюминий, а ЕС в качестве ответных мер ввел пошлины на культовые американские товары, включая бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и классические джинсы.

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Теги: США, Дональд Трамп

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