Суд в Ереване согласился отпустить генсека ОДКБ под залог

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, согласившись отпустить его под залог.

"Суд решил арестовать Хачатурова, однако согласился с ходатайством о его освобождении под залог. После того, как залог будет выплачен, сегодня Ю.Хачатуров выйдет из здания суда", - сказал адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

По его словам, залог установлен в размере 5 млн драмов (около $11 тыс.).