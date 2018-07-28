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Трамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежа

Глава Пентагона пообещал принять меры для защиты от вмешательства России в предстоящие выборы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел в пятницу заседание Совета нацбезопасности (СНБ) по выборам, на котором заявил, что потерпит иностранного вмешательства в американский электоральный процесс, сообщает Белый дом.

"Президент ясно дал понять, что его администрация не потерпит иностранного вмешательства в наши выборы со стороны любых государств или других злонамеренных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совещание было посвящено угрозам американским выборам со стороны недобросовестных иностранных акторов, помощи государственным и местным властям в области кибербезопасности, а также действиям по расследованию, судебным разбирательствам и привлечению к ответственности тех, кто пытался незаконно вмешаться в политические и электоральные процессы США.

На заседании присутствовали сам Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, шеф Пентагона Джеймс Мэттис, генпрокурор Джефф Сешнс, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, глава нацразведки Дэн Коутс, директор ЦРУ Джина Хаспел, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд, глава ФБР Кристофер Рэй и глава киберкомандования США Пол Накасоне.

"Я не могу свободно объяснять, что конкретно мы делаем в этой сфере. Просто будьте уверены, что предпринимаются действия, чтобы защитить наши выборы или обнаружить чьи-либо внешние попытки повлиять на американскую общественность, показывать неправдивые новости, что-то такое. Мы в настоящее время предпринимаем усилия, но я не буду вдаваться в детали", - заявил Мэттис, отвечая на вопрос прессы, предпринимают ли власти США попытки защитить выборы от возможного российского вмешательства.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США, а также полностью переизбрана палата представителей США.

Американские политики обеспокоены возможностью "вмешательства" России в выборы 2018 года, некоторые из них предлагают меры, которые позволят ответить на такое "вмешательство".

Так, американские сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают законопроект о санкциях, направленный против России. Законопроект был представлен еще в январе, он предполагает введение санкций против России в том случае, если американские спецслужбы решат, что страна вмешивалась в промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

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Теги: США, Россия, Дональд Трамп, Джеймс Мэттис

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