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В Японии начали готовиться к приходу тайфуна "Джондари"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Население Японии предпринимает меры предосторожности в связи с приближением тайфуна "Джондари", который в настоящий момент находится к востоку от архипелага Идзу, расположенного южнее Токио в Тихом океане, сообщает в субботу японский телеканал NHK.

В частности, в префектуре Сайтама на острове Хонсю рабочие устанавливают насосы, которые будут откачивать воду в случае возможных затоплений.

В ряде районов префектуры Тиба власти подготавливают эвакуационные центры. Некоторые японские муниципалитеты призвали жителей быть готовыми к переезду в более безопасные места.

Из-за приближения тайфуна отменены более 300 внутренних авиарейсов. Также перекрыт ряд дорог.

Метеорологи предупреждают об угрозе наводнений и оползней, особенно в западной части Японии, которые может вызвать "Джондари".

Ожидается, что тайфун достиг острова Хонсю примерно в ночь на воскресенье. Тайфун двигается в северо-западном направлении со скоростью 45 км/ч, а порывы ветра достигают 126 км/ч.

Ранее в июле на центральные и юго-западные районы Японии обрушились мощные дожди, которые привели к наводнениям, выходу рек из берегов и сходу селей. Жертвами стихии стали не менее 204 человек.

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