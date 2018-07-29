Главные новости
МоскваМитинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человекВ РоссииПатриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора ПархаеваВ РоссииВоенные опровергли информацию об инциденте с катером на параде в Петербурге
В мире

Правительство Италии пообещало не устраивать референдум о пребывании в еврозоне

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правящая коалиция Италии не будет проводить референдум по вопросу о дальнейшем пребывании страны в еврозоне, заявил в воскресенье вице-премьер страны Луиджи Ди Майо.

"Эта тема нас интересует, однако она не фигурирует в соглашении (о формировании коалиции - ИФ). Нынешнее правительство не будет претворять эту идею в жизнь", - сказал вице-премьер в интервью газете Corriere della Sera.

В то же время, он подтвердил готовность правительства реформировать парламент, уменьшив число мест в обеих палат.

"Я напоминаю, что в нашем соглашении о формировании правительства говорится о радикальном уменьшении числа депутатских мест (...) и мы достигнем этих целей", - заявил Ди Майо. Согласно плану, в Палате депутатов Италии должно остаться 400 мест (сейчас - 630), а в сенате - 200 мест (сейчас - 315).

Ди Майо возглавляет считающееся популистским движение "Пять звезд". Оно находится у власти в составе коалиции с правой партией "Лига". Руководство "Пяти звезд" активно критикует ЕС в его нынешнем виде, и периодически рассуждает о том, что итальянцы должны в ходе голосования решить, хотят ли они оставаться в зоне евро.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Италия
В мире
Президент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по СирииПрезидент Турции назвал сроки четырехстороннего саммита по Сирии
Эрдоган назвал темы будущего трехстороннего саммита по Турции и сказал, что не боится американских санкцийПодробнее
 В Ереване отозвались об обсуждениях отзыва генсека ОДКБ ХачатуроваВ Ереване отозвались об обсуждениях отзыва генсека ОДКБ Хачатурова
В Армении началась процедура ареста ХачатуроваПодробнее
 Трамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежаТрамп заявил, что США не потерпят вмешательство в выборы из-за рубежа
Глава Пентагона пообещал принять меры для защиты от вмешательства России в предстоящие выборыПодробнее
 Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяцаЭкс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяца
Его обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 годуПодробнее
Путин пригласил Трампа в МосквуПутин пригласил Трампа в Москву
Российский лидер подчеркнул, что готов принять приглашение американского коллеги и приехать в ВашингтонПодробнее
 Президент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в Лондоне
Конкретных сроков он не назвал, но отметил, что основатель Wikileaks не может вечно находиться в этом убежищеПодробнее
 Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"Бывший адвокат Трампа согласился дать против него показания по "российскому делу"
Юрист утверждает, что Трамп-старший был в курсе встречи своего сына с Натальей ВесельницкойПодробнее
 Власти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджогВласти Греции заподозрили, что причиной пожаров вокруг Афин мог стать поджог
Очаги возгорания возникли почти одновременно сразу в нескольких местахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
День ВМФ в России8 фото
29 июля
День ВМФ в России
"Кровавое" затмение Луны6 фото
28 июля
"Кровавое" затмение Луны
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваМитинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человекВ РоссииПатриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора ПархаеваВ РоссииВоенные опровергли информацию об инциденте с катером на параде в ПетербургеВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 29 июляМоскваЧисло пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20В РоссииВ центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Организаторы митинга против пенсионной реформы в Москве сообщили о задержаниях

Правительство Италии пообещало не устраивать референдум о пребывании в еврозоне

Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человек

Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человекНакануне на аналогичной акции в столице насчитали шесть с половиной тысяч участников Подробнее

День ВМФ в России

День ВМФ в России8 фото

Парад в честь Дня ВМФ России прошел в сирийском в Тартусе

Шесть новых кораблей пополнят Черноморский флот в этом году

Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в Петербурге

Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в ПетербургеРанее некоторые СМИ сообщали, что во время парада катер врезался в опору моста Подробнее

Синоптики предупредили о возможной грозе в Москве

Шесть человек погибли в лесных пожарах в Калифорнии

Путин отметил вклад ВМФ России в борьбу с международным терроризмом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru