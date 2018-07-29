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Трамп пригрозил остановить работу правительства из-за разногласий о мигрантах

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Трамп пригрозил остановить работу правительства из-за разногласий о мигрантах
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил приостановить работу правительства страны, если демократы продолжат мешать реализации его планов по борьбе против нелегальной иммиграции.

"Я готов "прекратить работу" правительства, если демократы (в конгрессе - ИФ) не дадут нам достаточно голосов для обеспечения безопасности на границах. В частности, речь идет о строительстве Стены!" - написал Трамп в твиттере.

Президент также призвал изменить действующую в США систему, чтобы обеспечить прибытие в страну тех иммигрантов, которые могут принести реальную пользу. Для этого, по его мнению, необходимо отменить лотерею по выдаче гражданства. "Нам нужно, чтобы в нашу страну прибывали великолепные люди", - отметил Трамп.

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Борьба против нелегальной иммиграции регулярно вызывает споры между Трампом и демократами, считающими его предложения слишком радикальными и неэффективными.

Тем не менее, как отмечают наблюдатели, в ряде случаев Трамп и его сторонники могут рассчитывать на помощь некоторых конгрессменов от Демократической партии. Особенно это важно в Сенате, где у республиканцев лишь немногим больше мест, чем у демократов. Как правило, к некоторым компромиссам с администрацией Трампа бывают готовы конгрессмены-демократы, представляющие штаты, в которых позиции президента очень сильны. Эти члены Конгресса опасаются, что если они будут слишком часто мешать реализации проектов главы государства, то в итоге не смогут добиться переизбрания.

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Теги: Дональд Трамп

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