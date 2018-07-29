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Актер-комик стал кандидатом на пост мэра Еревана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Известный в Армении актер комедийного жанра Айк Марутян стал кандидатом от возглавляемой премьером республики Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" на пост мэра Еревана.

Как сообщает пресс-служба партии, решение было принято на заседании "Гражданского договора" в воскресенье.

Во время акций протеста против Саргсяна Марутян активно поддерживал Пашиняна, а в мае вступил в партию "Гражданский договор".

9 июля мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку. Он занимал должность мэра Еревана с 2011 года. Он - сын скончавшегося в 2007 году премьер-министра Андраника Маргаряна.

В середине мая демонстранты несколько дней проводили акции протеста с требованием отставки мэра Еревана, считая его "ставленником" Саргсяна и обвиняя в неэффективной трате государственных средств.

Выборы мэра Еревана намечены на сентябрь.

Протесты в Ереване

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Лидер оппозиционного движения, выступающего против Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении, депутат парламента Армении Никол Пашинян и его сторонники заблокировали все входы в правительственные здания на площади Республики в центре Еревана, а также здание правительства.Здания окружены спецподразделениями полиции. Перед ними в ряд выстроились демонстранты, чтобы не пропустить сотрудников госведомств и министерств на свои рабочие места.В накануне в отделения полиции Армении были доставлены 66 участников акции протеста в Ереване, сообщил &quot;Интерфаксу&quot; представитель пресс-службы полиции Эдгар Джаноян.Ранее в тот же день несколько сотен человек начали шествие по центру Еревана под руководством лидера армянской оппозиционной парламентской фракции &quot;Елк&quot; Никола Пашиняна, выступающего против назначения экс-президента Сержа Саргсяна главой правительства.17 апреля парламент Армении проголосовал за кандидатуру лидера правящей Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республикиВслед за этим лидер оппозиционной парламентской фракции &quot;Елк&quot; Никол Пашинян анонсировал митинг на центральной площади Республики в Ереване.
Лидер оппозиционного движения, выступающего против Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении, депутат парламента Армении Никол Пашинян и его сторонники заблокировали все входы в правительственные здания на площади Республики в центре Еревана, а также здание правительства.
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Теги: Ереван, Армения

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