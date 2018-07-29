Актер-комик стал кандидатом на пост мэра Еревана

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Известный в Армении актер комедийного жанра Айк Марутян стал кандидатом от возглавляемой премьером республики Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" на пост мэра Еревана.

Как сообщает пресс-служба партии, решение было принято на заседании "Гражданского договора" в воскресенье.

Во время акций протеста против Саргсяна Марутян активно поддерживал Пашиняна, а в мае вступил в партию "Гражданский договор".

9 июля мэр Еревана, член возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии Тарон Маргарян подал в отставку. Он занимал должность мэра Еревана с 2011 года. Он - сын скончавшегося в 2007 году премьер-министра Андраника Маргаряна.

В середине мая демонстранты несколько дней проводили акции протеста с требованием отставки мэра Еревана, считая его "ставленником" Саргсяна и обвиняя в неэффективной трате государственных средств.

Выборы мэра Еревана намечены на сентябрь.