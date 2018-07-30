Издатель New York Times призвал Трампа прекратить нападки на СМИ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Издатель газеты New York Times Артур Сульцбергер предупредил президента США Дональда Трампа, что его критика и нападки в адрес СМИ могут вылиться в беспорядки, пишет в воскресенье The Hill.

"Я прямо сказал президенту, что, по моему мнению, язык, который он использует, не только сеет рознь, но и становится все более опасным", - заявил издатель.

Сульцбергер также отметил: "Я заявил ему, что хотя фраза "фейковые новости" и неверна по сути, и вредна, меня больше заботит, то, что он назвал журналистов "врагами народа". Я предупредил президента, что его подстрекательские слова представляют собой угрозу для журналистов и могут привести к беспорядкам".

Так издатель прокомментировал заявления Трампа в твиттере, где он написал: "Провел в Белом доме очень хорошую и интересную встречу с Сульцбергером. Долго обсуждали вопрос о большом количестве фейковых новостей, которые распространяются прессой, и как фейковые новости переросли в выражение "враги народа". Жаль!"

Трамп также назвал некоторые американские издания "ненавистниками Трампа в умирающей газетной индустрии", а газеты New York Times и Washington Post "провальными, которые не делают ничего кроме написания негативных статей на фоне очень позитивных достижений".

Сульцбергер отметил, что встреча состоялась еще 20 июля, однако по просьбе Белого дома о ней не сообщалось. После того, как о ней в твиттере написал Трамп, издатель счел возможным обнародовать свои комментарии.