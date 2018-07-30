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Правящая партия Камбоджи заявила о победе на парламентских выборах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правящая "Народная партия Камбоджи" (НПК) заявила об убедительной победе на прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах, заручившись поддержкой 80% избирателей, сообщает в воскресенье информагентство Associated Press.

Таким образом, НПК может получить около 100 из 120 мест в парламенте страны, говорится в сообщениях.

Госдепартамент США после оглашения результатов выборов распространил заявление, в котором предупредил о возможных санкциях против Камбоджи и ее официальных представителей, поскольку считает прошедшие выборы "нечестными и несвободными".

В качестве подтверждения госдеп отмечает, что в выборах не принимала участие главная оппозиционная партия - "Партия национального спасения Камбоджи" - запрещенная в 2017 году Верховным судом страны.

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Теги: Камбоджа

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