Экс-посол США Макфол заявил о крахе своей научной карьеры из-за российских санкций

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что его научной карьере, связанной с изучением России, пришел конец, так как российская сторона внесла его в санкционные списки, запрещающие ему въезд в эту страну.

В интервью телеканалу MSNBC он сказал, что его жизнь кардинально изменилась еще до проведения в Хельсинки российско-американского саммита. По словам бывшего посла, это произошло из-за попадания в "список врагов" России, как его назвал сам Макфол.

"Я говорю с вами из Стэнфордского университета, я профессор и явлюсь профессором уже три десятка лет. Вся моя научная деятельность была посвящена исследованиям о России", - отметил Макфол, добавив, что из-за попадания в санкционный список он больше не сможет приезжать в РФ и делать исследования на основе полученных данных.

"Моя академическая карьера, основанная на написании материалов и проведении реальных исследований, закончена", - сказал он.

Макфол был послом США в Москве с 2012 по 2014 год. В ноябре 2016 года он заявил, что ему запрещен въезд в Россию, так как он находится в "санкционных списках Кремля". По словам Макфола, об этом стало известно, когда он пытался оформить российскую визу для декабрьской поездки в Москву. Экс-посол посчитал, что попал под санкции из-за своих связей с бывшим президентом США Бараком Обамой.

В июле текущего года стало известно, что российская Генпрокуратура заподозрила Макфола в причастности к делу основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера. На саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин заявил, что Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

В связи с этим Путин предложил, чтобы российские следователи допросили американских граждан, которые, по мнению России, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Тем не менее, его американский коллега Дональд Трамп отклонил это предложение.