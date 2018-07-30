Украинский институт национальной памяти потребовал демонтировать мозаики с Лениным и Сталиным

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Украинский институт национальной памяти (УИНП) потребовал демонтировать мозаичные изображения Владимира Ленина и Иосифа Сталина на водонапорной башне в центре Новгород-Северского Черниговской области.

"Согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", изображения В.Ленина и И.Сталина на водонапорной башне, которая находится в г.Новгород-Северский, являются символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному демонтажу", - говорится в ответе УИНП на запрос агентства "Интерфакс".

Мозаичные портреты Ленина и Сталина размещены в 1930-х годах в центре Новгород-Северского на водонапорной башне 1901 года постройки, рядом с базарной площадью.

Новгород-Северский горсовет считает не подпадающими под декоммунизацию мозаики в центре города, так как портреты не является ни памятниками, ни памятными знаками, и правовой механизм их демонтажа, в том числе органами местного самоуправления не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом.

В апреле 2015 года Верховная рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запрете их пропаганды и символики.

В конце мая 2018 года руководитель УИНП Владимир Вятрович заявил, что Украина практически полностью избавилась от символов коммунистического прошлого. В частности, переименованы 987 населенных пунктов, 52 тыс. топонимов в самих населенных пунктах, демонтировано почти 2,5 тыс. памятников, из них 1,5 тыс. - памятники Ленину.