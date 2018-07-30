В Минске назвали бредом сообщения об инсульте у Лукашенко

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала бредом информацию о болезни Александра Лукашенко.

"Я могу прокомментировать только так, что это полная чушь. Александр Григорьевич находится абсолютно в рабочем режиме", - цитирует Эйсмонт белорусское бюро "Радио Свобода".

Ранее ряд интернет-СМИ распространил информацию о том, что президент Белоруссии якобы перенес инсульт и из-за этого отменил свою поездку в Гомель в минувшую пятницу. Вместе с тем, в субботу Лукшаенко провел встречу с руководством китайской корпорации CITIC Group.