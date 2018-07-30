В Великобритании простились с умершей после инцидента в Эймсбери Дон Стерджесс

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В крематории британского города Солсбери в понедельник прошло прощание с 44-летней Дон Стерджесс, которая умерла в результате отравления после контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", сообщает британский телеканал Sky News.

По словам преподобного Филипа Бромили, который служил панихиду, церемония прощания была очень эмоциональной. На ней присутствовал Чарли Роули, партнер Стерджесс - второй британец, получивший отравление от контакта с "Новичком" в Эймсбери 30 июня. "Чарли сидел в первом ряду и, конечно, его захлестывали эмоции. Я был счастлив видеть его там, и я надеюсь, что служба принесет ему исцеление, которое ему, без сомнения, потребуется в ближайшие дни и месяцы", - сказал Бромили.

Преподобный подчеркнул, что во время церемонии не были предприняты обещанные властями дополнительные меры безопасности.

На прощании также присутствовали 11-летняя дочь Стерджесс и сестра покойной Клэр.

Роули и Стерджесс были госпитализированы 30 июня, по утверждению британской стороны, после контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском населенном пункте Эймсбери. Он находится неподалеку от города Солсбери, где в марте, по версии британской стороны, тем же веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

8 июля стало известно о кончине Стерджесс, ее партнер был выписан из больницы 20 июля. Следствие считает, что пара обнаружила на улице флакон из-под духов, в котором содержался нервно-паралитический газ.

Власти Великобритании обвиняли Россию в отравлении членов семьи Скрипалей нервно-паралитическим веществом. Москва отрицает любую связь с этим происшествием. Ответственность за инцидент в Эймсбери Лондон пока ни на кого не возложил.