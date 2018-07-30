Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает возможным провести переговоры с руководством Ирана, если оно готово на такой шаг.

"Конечно, я бы встретился с (представителями - ИФ) Ирана, если они захотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они сейчас к этому", - сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Трамп заверил, что готов на встречу "в любое время", и что эта возможная встреча пройдет не из-за "силы или слабости США", а "потому что я думаю, это нужная вещь".

При этом он упомянул выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вновь назвал это соглашение "нелепым". "Если мы смогли бы выработать что-то значимое, не просто растрату бумаги, которой было соглашение (СВПД - ИФ), то я, конечно, хотел бы это сделать", - сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что Ирану нельзя дать возможность получить ядерное оружие. "Премьер-министр и я пришли к согласию насчет того, что жестокому режиму в Иране никогда нельзя позволить обладать ядерным оружием. Никогда", - сказал он. "Мы призываем все страны мира оказывать давление на Иран для того, чтобы он прекратил весь комплекс своей враждебной деятельности", - отметил он.

При этом президент заявил, что США ценят вклад Италии в этом направлении.

8 мая этого года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.