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В мире Исчезновение лайнера Malaysia Airlines

Глава гражданской авиации Малайзии ушел в отставку из-за доклада об исчезновении MH370

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Руководитель управления гражданской авиации Малайзии Азхаруддин Абдул Рахман подал в отставку после публикации свежего доклада по исчезновению в 2014 году лайнера MH370 Malaysia Airlines, пишет во вторник The Independent.

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"С сожалением и после длительных раздумий и размышлений я решил уйти с поста председателя управления гражданской авиации Малайзии. (Решение - ИФ) вступает в силу через 14 дней после подачи заявления об увольнении, которое я написал сегодня", - говорится в заявлении Рахмана.

Чиновник отметил, что новый доклад, опубликованный в понедельник, указывает на несоответствие действий авиадиспетчерской службы стандартным процедурам. В то же время Рахман отмечает, что в докладе не говорится, что вина за исчезновение самолета лежит на управлении гражданской авиации.

В понедельник малазийская следственная группа опубликовала доклад, в котором, в частности, говорится об ошибках авиадиспетчеров из Куала-Лумпура. В целом, следователи так и не смогли прийти к конкретным выводам относительно причин исчезновения лайнера MH370.

"Боинг 777", 8 марта 2014 года вылетевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез через час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота - 53-летний Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.

Спустя три года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера, стоимость которых за три года составила $160 млн.

В январе этого года малазийские власти приняли предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжать поиски самолета еще три месяца, однако ни к каким результатам они также не привели.

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Теги: Малайзия, MH370

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