МИД РФ откроет генеральное консульство на острове Пхукет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ откроет на острове Пхукет в Таиланде генеральное консульство в 2018 году, следует из распоряжения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, размещенного на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и таиландской стороной, об учреждении Генерального консульства Российской Федерации на острове Пхукет (Королевство Таиланд)", - говорится в документе.

Расходы на открытие и содержание консульства, начиная с 2018 года, глава правительства предлагает осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России на очередной финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.

За первый квартал 2018 года, в пик зимнего сезона, число российских пассажиров аэропорта Пхукета выросло на 47% и составило 303 тысячи человек.