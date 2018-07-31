Украина собралась ввести санкции против компаний из РФ, строивших мост в Крым

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) направило в кабинет министров проект распоряжения о введении санкций против юридических и физических лиц, причастных к строительству Крымского моста.

"МинВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ) и 22 физическим лицам, являющимся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста, с учетом имеющейся информации, и подготовило соответствующий пакет документов", - сообщили во вторник в министерстве.

В министерстве отметили, что генеральным подрядчиком по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив было ООО "Стройгазмонтаж". 24 марта 2016 года был обнародован перечень компаний, которые были определены субподрядчиками строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Согласно сообщению, большинство физических и юридических лиц из этого перечня так или иначе были вовлечены в осуществление крупных проектов, направленных на включение инфраструктуры Крымского полуострова в состав РФ, в том числе, на обеспечение транспортной доступности Крыма с территории России.

"Введение санкций ко всем причастным юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ) и физическим лицам, участвовавшим в незаконном строительстве Керченского моста, сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США", - прогнозируют в МинВОТ.

Ранее санкции против компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, ввел Евросоюз.