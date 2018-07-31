Главные новости
В РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от него
В мире

Организатора теракта в Манчестере за три года до взрыва спасли из Ливии британские моряки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Салмана Абеди, организовавшего теракт на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере в мае 2017 года, за три года до этого во время операции в Ливии спас британской Королевский военно-морской флот, сообщила во вторник газета Daily Mail.

Исследовательское судно ВМС Великобритании "Энтерпрайз" в 2014 году забрало Абеди, которому на тот момент было 19 лет, а также его младшего брата Хашема вместе с сотней других граждан Великобритании, которых должны были вывезти из опасных зон во время войны в Ливии. Салман и Хашем Абеди имели британское подданство, так как родились в семье ливийских мигрантов на территории Соединенного Королевства.

В миреБританские спецслужбы недооценили исполнителя теракта в МанчестереЧитать подробнее

Все эвакуированные были сначала доставлены на Мальту, а в августе 2014 года братья Абеди прилетели в Великобританию.

"Этот человек (Салман Абеди - ИФ), сотворивший такую жестокость на территории Великобритании, после того как мы спасли его из Ливии, совершил акт предательства", - прокомментировал ситуацию источник в правительстве.

Друзья семьи Абеди подтвердили информацию о том, что братьев эвакуировали на судне "Энтерпрайз". Также эту информацию подтвердили источники газеты среди официальных лиц в Лондоне.

"Он был британским подданным, так что нашей работой было защитить его. Салман был одним из многих людей, которого мы абсолютно точно должны были эвакуировать. Тогда он не представлял угрозу, и была совершенно другая ситуация", - сказал изданию другой высокопоставленный чиновник в сфере безопасности.

Абеди отучился в Манчестерском колледже и планировал начать учебу в Солфордском университете, однако 22 мая 2017 года подорвал себя возле "Манчестер-арены" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, более 120 получили ранения.

Его брат на данный момент находится в тюрьме в Ливии в ожидании суда по обвинению в причастности к нападению.

Теракт в Манчестере

7 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Манчестер, Салман Абеди

Новости по теме

В мире
ЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в Крым
Ранее ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" уже были внесены в санкционный список СШАПодробнее
 Более 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в ИндонезииБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии
В результате землетрясения погибли не менее 16 человекПодробнее
 Эксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранскиеЭксперты ООН назвали ракеты йеменских повстанцев похожими на иранские
Ракеты и беспилотники получают по частям и собирают на территории Йемена, полагают в организацииПодробнее
 Разведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДР
В Вашингтоне подозревают, что их собирают на заводе близ ПхеньянаПодробнее
Россия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицу
У города пока нет названияПодробнее
 В США пройдет суд по делу о махинациях МанафортаВ США пройдет суд по делу о махинациях Манафорта
Пол Манафорт может быть приговорен к 305 годам лишения свободы, если его признают виновным по всем пунктам обвиненияПодробнее
 Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины выдан РоссииПредполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины выдан России
Андрей Ковальчук доставлен в спецблок "Матросской тишины"Подробнее
 Суд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче ВинникаСуд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника
Конечное решение о выдаче Винника России или Франции примет Минюст ГрецииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 июля7 фото
30 июля
Фотохроника 30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДвижение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановленоВ миреЕС ввел санкции против двух компаний Ротенберга за строительство моста в КрымВ РоссииСестры, обвиняемые в убийстве отца, рассказали об угрозах расправы от негоВ миреРазведка США нашла признаки производства новых межконтинентальных ракет КНДРВ миреРоссия рассмотрит вопрос о переносе своего посольства в Египте в новую столицуВ миреБолее 500 человек эвакуированы с горы Ринджани в Индонезии

Расследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершено

Расследование в отношении семи обвиняемых по делу "Зимней вишни" завершеноСледователи продолжают работу в отношении еще четырех фигурантов дела Подробнее

ЦБ подал иск о банкротстве лишенного лицензии самарского Газбанка

Адвокат Третьяков не признал вину в хищении денег у НПО им.Лавочкина

Глава РФС пообещал наказать болельщиков "Локомотива" за расистские выкрики

Кости древних носорога, бизона и лошади нашли на дне оврага в Челябинской области

Редакция российского Forbes попросила лицензиата в США не утверждать нового главреда

Правозащитник Пономарев оштрафован за пикет в поддержку фигуранток дела "Нового величия"

Полиция Москвы опровергла наличие жалоб на мужчину, в убийстве которого признались его дочери

Возобновлено движение автобусов в сторону Москвы по Ярославскому шоссе

Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

Сотрудников колоний и СИЗО обяжут вести видеозапись при конфликтах с заключенными

ВТБ внедрила робота-коллектора для работы с просроченной задолженностью

Робот будет информировать о "просрочке" и получать от клиентов обещание погасить ее Подробнее

Бульвар в Москве назовут в честь "ЗИЛ"

Воры вывезли акулу из океанариума Сан-Антонио в детской коляске

Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"

Mail.ru Group прекратила поддержку собственного браузера "Амиго"Компания объяснила решение "рядом неверных шагов" при продвижении браузера Подробнее

Пропавшую в Белгородской области девочку нашли убитой

Ярославский омбудсмен подтвердил информацию о голодовке Макарова в колонии

Следователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемым

Следователь, не возбудивший дело после пыток в ярославской колонии, сам стал подозреваемымПротив него возбуждено уголовное дело, однако пока не известно, по какой именно статье Подробнее

Россиянку в Белоруссии приговорили к трем годам колонии за ввоз из ЕС грамма марихуаны

Козак отправил на доработку идею утильсбора на велосипеды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru